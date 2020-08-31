Ahmet Hakan’dan Abdullah Gül’e olay sözler!

Abdullah Gül’ün 30 Ağustos mesajı sosyal medyada yayıldı. Gül, Zafer Bayramı mesajında, ‘30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun’ diyerek ‘Bu vesileyle Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizi şükranla anıyorum’ diye eklemişti.

➡️Abdullah Gül 5 yıl aradan sonra #30AgustosZaferBayramı mesajı paylaştı. pic.twitter.com/g11OeoSUxP — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) August 30, 2020

Hakan, Gül’ün mesajına ilişkin “İlahi Abdullah Gül” başlıklı yazı kaleme aldı.

‘Mesajdaki Atatürk vurgusunu görünce gülümsemeyle içimden şöyle dedim’ diyen Hakan, ‘Adeta ‘millet ittifakı’nın cumhurbaşkanlığı aday adaylığı için başvuru dilekçesi gibi” ifadelerine yer vererek Gül’e göndermede bulundu.

Hakan, Abdullah Gül’ün mesajını delice gülerek okuduğunu söyledi.

İşte o ifadeler,

- Bakın, bakın... Ben artık 30 Ağustos geldiğinde hastalanmıyorum.

- Bakın, bakın... Daha önce hiçbir 30 Ağustos’ta mesaj atmamıştım ama bu 30 Ağustos’ta attım.

- Bakın, bakın... Nasıl da Atatürk diyorum.

- Bakın, bakın... Nasıl da gelişme kaydettim.

- Bakın, bakın... Bakın yahu... Bakın... Bakın ama...