Ahmet Hakan: "Vallahi gram akılları yok, billahi gram mantıkları yok"

"300 cihatçı palavrası 300 Spartalı’dan esinlenme mi?" başlığıyla yayımlanan yazısında Ermenistan-Azerbaycan arasındaki sert çatışmalar yaşanırken ortaya atılan iddialara sert çıktı.

Hakan'ın yazısındaki ilgili bölüm şöyle:

“300 cihatçı gitti... Türkiye gönderdi...”

Azerbaycan’a 300 cihatçı gitmiş. Batı basını bunu yazıyor. Macron bunu söylüyor. İçimizden bazıları da buna sarılıyor. “300 cihatçı gitti... Türkiye gönderdi...” deyip duruyorlar. “300 Spartalı” filminden esinlenmiş olacaklar ki... 301 değil, 299 değil, tam 300 diyorlar.

Kendisini niye zor durumda bıraksın?

Akıl yok, mantık yok. Eğer gram akıl olsa, gram mantık olsa... Şöyle düşünürler: 10 milyonluk Azerbaycan... Ordusunu modernize etmiş... En etkili silahlara sahip... Böyle bir ülkenin 300 cihatçıya ne ihtiyacı olur? Hepsini geçtim. İlerlemesini sürdüren, sahada üstün olan, rüzgârı arkasına alan Azerbaycan, 300 cihatçı yüzünden uluslararası ortamda kendisini niye zor durumda bıraksın? Vallahi gram akılları yok, billahi gram mantıkları yok.

"Bu kadar desteksiz sallamaya inanılacağını düşünüyorlarsa..."

Bazıları “Akılları da var, mantıkları da var. Onlar da biliyorlar söylediklerinin palavra olduğunu. Bilerek yalan söylüyorlar. Adamların derdi Azerbaycan aleyhine propaganda yapmak” diyebilirler. Bu kadar desteksiz sallamaya inanılacağını düşünüyorlarsa... Aynı şeyi söylemeye devam ederim: Vallahi gram akılları yok, billahi gram mantıkları yok.