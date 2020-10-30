AjansHaber.com.tr Gündem E çüş artık! E yuh artık! E oha artık!

Ahmet Hakan TELE 1'e isyan etti

TELE 1 programcısı Musa Özuğurlu, canlı yayında "Polisler Türkiye'de cemevlerine girip rahatlıkla işeyebiliyor" iftirasını attı. Ahmet Hakan o sözlere "E çüş artık! E yuh artık! E oha artık!" diye tepki gösterdi.

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü yazısında TELE 1 televizyonunda sabah programını sunan Musa Özuğurlu'nun, "Erdoğan'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başında olduğu teşkilatın memurları Türkiye'de cemevlerine girip rahatlıkla işeyebiliyor" sözlerine, "E çüş artık! E yuh artık! E oha artık!" diye tepki gösterdi. Hakan şunları kaydetti:

“PROVOKASYON” sözcüğü, içi boşaltılmış bir sözcüktür. Olur olmaz her durumda kullanıldığı için. Fakat şu olay, “provokasyon” sözcüğünün ete kemiğe bürünmüş halinden başka bir şey değil. TELE 1 adlı televizyon kanalının ekranında program yapan adamın birinin yaptığı yorum aynen şöyle:

Bu gözler çok provokasyon gördü ama...

“Erdoğan’ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun başında olduğu teşkilatın memurları Türkiye’de cemevlerine girip rahatlıkla işeyebiliyor. Böyle olduğu halde Erdoğan, Merkel’i rahatlıkla eleştirebiliyor.”

E çüş artık! E yuh artık! E oha artık!

Bu gözler çok provokatör gördü ama provokasyonunu bu kadar göstere göstere yapanını görmedi.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Fransız dergiden Başkan Erdoğan'a kahpe saldırı
Muhittin Böcek'in bilinci açıldı
"Bizi öldürün ama onlara bırakmayın"
Algı yapmaya çalışan Kemal Özkiraz rezil oldu
Suikastte Adil Öksüz'le 152 kez iletişim kurmuş
Yıldırım-14 Zori Operasyonu başlatıldı
Tunç Soyer'in eşinden Charlie Hebdo'ya destek!