Ahmet Çakar'dan bomba iddia: Elimde bir CD var

Dün akşam ünlü yorumcu ve eski hakem Ahmet Çakar, Beyaz Futbol programında çarpıcı iddialarda bulundu. Eline bir CD geçtiğini belirten Çakar, CD'de kimin şampiyon yapılacağının konuşulduğunu belirtti.

"CD'deki konuşmada 3 kişi var"

Ahmet Çakar yaptığı açıklamada, "Elime bir CD geçti. CD'deki konuşmada 3 kişi var. 3 kişinin kim olduğuna emin değilim, sesler birbirine benzer. Kriminolojik bir inceleme yaptırıp yaptırmamaya daha karar vermedim. Çünkü çok bela bir iş." diye konuştu.

"Ortam dinleme sonucu ele geçti"

Çakar olay yaratan iddiasının devamında, "Düşün; sen, ben, Ertem bir gün hamamda ya da gizli bir villada ortam dinlemesiyle üçümüzün konuşmaları... Örneğin Ertem diyor ki, 'Ağabey bu sene Galatasaray'ı şampiyon yapacağız. Al sana 100 dolar, sana 150 dolar' gibi korkunç, Türkiye'yi içinden patlatacak bir telefon trafiği, ortam dinlemeyle ele geçti." ifadelerini kullandı.