Ahmet Bolat'tan, THY çalışanlarına müjde

THY'de göreve başladıktan sonra önemli atılımlar yapan Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, bir yandan da çalışanlarının mutluluğu için insiyatif kullanıyor.

Çalışanlarına ikramiye artışı için çaba sarf edeceğine dair söz veren Bolat, "Türk Hava Yolları tarihindeki en büyük ikramiye için Yönetim Kurulu’nda sizin adınıza pazarlık yapmaya söz veriyorum." ifadelerini kullandı.

Bolat'ın yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Değerli Çalışma Arkadaşlarım,

Bildiğiniz gibi, bu hafta başında 2021 yılına dair finansal tablolarımızı kamuoyuna ve basına açıkladık. Bu açıklamaların ardından, bu başarının mimarı siz değerli mesai arkadaşlarıma geldiğimiz noktayı yansıtmaktan mutluluk duyuyorum.

2021 yılında yolcu kapasitemiz geçen yıla göre %70 artarak arz edilen koltuk kilometre 128 milyar (AKK) oldu. Aynı dönemde IATA üyesi taşıyıcılar 2019 kapasitesinin %51’ine ulaşırken, biz 2019 yılının %68’ine ulaşarak daha hızlı bir toparlanma gerçekleştirdik.

2021 yılında taşıdığımız yolcu sayısını da %60 artışla 45 milyona yükselttik. IATA verilerine göre taşınan kargo büyümesi 2019’a göre %6,9 olurken, biz bu dönemde %33’lük bir artış gerçekleştirdik.

2021 yılında, yolcu gelirlerimizi geçen yıla göre %69 artırarak 6,4 milyar USD seviyesine, kargo gelirlerimizi ise %48 oranında artış ile 4 milyar USD seviyesine ulaştırdık. Toplam gelirimiz ise 10,7 milyar USD ile 2019 yılının %81’ine ulaştı.

2021 yılında 1,4 milyar USD esas faaliyet kârı ve %13,2 esas faaliyet kâr marjı elde ettik.Yatırım faaliyetleri ve finansal gelir/giderler eklendiğinde 2021 yılı vergi sonrası net kârımız 959 milyon USD oldu.

Basın mensupları ve kamuoyu ile paylaştığımız bu tabloların akabinde, müdür ve üstü tüm teşkilatımızla bizzat katılım gösterdiğimiz online toplantılar gerçekleştirdik. Bu toplantılarda hedeflerimizi, beklentilerimizi, olmamız gereken noktayı ve o noktaya giderken geçeceğimiz yolu istişare ederek ilettik.

Bildiğiniz gibi, hem geçtiğimiz süreçte yaşanan sıkıntılı dönemlerin bir telafisi niyetiyle hem de bu zor zamanlarda yakalamış olduğumuz başarıların takdiri amacıyla 2 maaş ikramiye vermiş bulunuyoruz.

2022 yılında da 2021’deki kârı yakalarsak, ben de Türk Hava Yolları tarihindeki en büyük ikramiye için Yönetim Kurulu’nda sizin adınıza pazarlık yapmaya söz veriyorum.

Sezonun sonlarına doğru hedeflerimize yaklaştığımızı görürsek ikramiyelerin peyderpey Ekim ayından itibaren yıl sonuna kadar verilmesi için gerekli girişimlerde bulunacağız. Ayrıca, tüm iştiraklerimiz ile birlikte ortak başarımızı ödüllendireceğiz.

Arkadaşlar, bu yolculukta beraberiz.

Teknik A.Ş.’sinden TGS’sine tüm iştiraklerimizle bu yolculukta beraberiz. Pilotundan kabinine, teknisyeninden memuruna tüm çalışanlarımızla bu yolculukta beraberiz. İcra Kurulu’ndan Genel Müdür Yardımcıları’na tüm yöneticilerimizle bu yolculukta beraberiz.

Taşıdığımız bayrak en değerli hazinemiz.

Saygılarımla,

Prof. Dr. Ahmet Bolat