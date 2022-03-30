Türk Hava Yolları (THY) Olağan Genel Kurulu THY üst yönetimi ve hissedarların katılımıyla Yeşilköy'deki genel müdürlük binasında yapıldı. Ahmet Bolat ve ekibi güven tazeledi.

THY olağan genel kurulunda gündeme ilişkin maddeler görüşüldü. Maddeler tek tek oylamaya sunulduktan sonra dilek ve temenniler kısmında şirkete ve gündeme ilişkin konular ele alındı. THY yönetiminde herhangi bir değişiklik olmadı.

AirportHaber'de yer alan bilgilere göre, birçok soruya açıklık ile cevap veren THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, toplantının sonunda bir süre hissedarlar ile sohbet etti. Sohbet sırasında THY Akademi'deki pilotların borçları, Anadolujet ve THY Kargo'nun statüsü, işten çıkarlan 211 kişinin işe iadesi gibi birçok konu değerlendirildi.

Eğitim borçlarının Türk Lirası'na çevrilerek yüzde 15 ve altında indirim sağlanarak peşin ödeme şansı verileceği eğitim borcu olanlar için müjdeli bir haberdi. Anadolujet ve THY Kargo'nun şirketleşmesine ilişkin ise bu iki şirketin güçlendirilip büyütüleceğinin altını çizen Bolat, ayrı şirket olması konusunda henüz alınmış bir karar olmadığını söyledi.

TCI, TSI ve Kornea iştirak şirketlerinin birleştirilerek sinerji oluşturulacağını ve daha efektif kullanılacağını da belirten Bolat, bu birleşme sonrasında fırsatların daha iyi değerlendirileceğini, bu şirketlerdeki hissedarlarla da devam edilip edilmeyeceğini görüşmeler sonrasında karar verileceğini söyledi.

15 Temmuz sonrası işten çıkarılan 211 kişinin işe iadesi konusunda ise hukuki sürecin tamamlanmasından sonra jhukukun emrettiği herşeyi yaptıklarını söyleyen Ahmet Bolat, ortaklığın ihtiyacına göre iadelerin gerçekleştiği, verimli olanların ihtiyaçlar doğrultusunda işe başlatıldığını ifade etti.

İşsiz pilot konusuna da değinen THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, "Şu anda B777, Airbus A332- A330 ve A350 tiplerinde pilot arıyoruz, kriterlerimize uyan herkesi değerlendiririz. BUyursun başvursunlar" dedi.