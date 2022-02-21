Ahmet Bolat: Uçuş talepleri artarak devam ediyor

Türk Hava Yolları, 29 ülkedeki 47 şehre haftalık 388 frekans direkt uçuş hedefiyle ülke turizmine büyük katkı sağlamayı amaçlıyor.

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Dünyanın dört bir yanından aldığımız uçuş talepleri yaz sezonu yaklaştıkça artarak devam ediyor. Bayrak taşıyıcı havayolu olarak ülkemize seyahat etmek isteyen yabancı turistleri, ülkelerinden direkt uçuşlar ve Türk Hava Yolları konforu ile ülkemizin güneyiyle buluşturma hedefindeyiz." dedi.

Bolat yaz sezonunda düzenlenecek turizm odaklı uçuşlar ile ilgili ise, “Turistik destinasyonlarımız, eşsiz doğal güzellikleri ve güvenilir turizm standartları ile bölgenin cazibe merkezi konumunda bulunuyor. Direkt uçuşlarımız ile bayrağımızı gururla dalgalandırırken ülkemiz ekonomisine de önemli bir katkı sağlayacağız.” dedi.