Ahmet Bolat, THY'de dönüşüme hızlı başladı: O başkanlık lağvedildi

THY'de yaşanan görev değişiminin etkileri kendisini göstermeye başladı. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, görevinin ilk günlerinde köklü değişikliklere gitti.

Bolat ilk olarak, geçen yaz göreve getirilen THY Özel Büro Başkanı Memduh Sayıner'in görevine son verdi. Aycı döneminde yapılan bazı atamaları da iptal eden Bolat, görev yerleri değişen personelleri tekrar eski yerlerine atadı.

Son olarak, geçtiğimiz dönemde tartışmalara neden olan Özel Büro Başkanlığı'nı lağveden Bolat, THY'de Aycı'nın izlerini birer birer silmeye devam ediyor.