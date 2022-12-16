Ahmet Ağaoğlu: "Hedefimiz her daim zirvedir"

Kulüp dergisindeki yazısında camiaya seslenen Başkan Ahmet Ağaoğlu, “Sportif alanda, Avrupa’da Şampiyonlar Ligi ve UEFA Ligi’nden elenmemize rağmen Konfederasyon Kupası’nda play-off oynayarak yolumuza devam ediyoruz. Trabzonspor önündeki Süper Lig, Türkiye Kupası, Süper Kupa ve Konfederasyon Kupası’nı elde etmek için dört kulvarda yarışın içinde bulunmaktadır. Trabzonspor için hedef her daim zirvede yer almaktır. Ancak bu yarışta hiç şüphesiz ki taraftarlarımızın tribünleri doldurarak yapacakları maddi ve manevi katkı çok ama çok önemlidir” dedi.

Pandemi sürecinde naklen yayın gelirlerinde ciddi kayba uğradıklarını hatırlatan Ağaoğlu, "İşte bunun için tribünlerimizi tamamen dolu görmek istiyoruz. Doldurmak yetmez, taraftarlarımızın zirveyi elde etme yolunda futbolcularımıza hiç susmadan ateşleyici tezahüratlarla destek olmasını da bekliyoruz. Bu destek ile gelecek başarılar, aynı zamanda Trabzonspor’un ekonomik kazanımlarını da arttıracaktır.” şeklinde konuştu.