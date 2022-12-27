Ahlam Albashir'in ifadesi: Suriye'den gönderilen bir kız daha var!

Gazeteci İsmail Saymaz, 13 Kasım tarihinde Ahlam Albashir tarafından İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirilen bombalı saldırıya ilişkin hala bir dava açılmadığını vurgulayarak Albashir'in emniyet ifadesinden detaylar paylaştı.

Saymaz, İstiklal Caddesi'ne bombayı bırakan Ahlam Albashir'in, ifadesinde bir bombacının daha olduğunu söylediğini yazdı.

Saymaz yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Albashir, ifadenin son paragrafında, Suriye’den birlikte geldiği sözde eşi Bilal Hassan kod adlı teröristin 16-17 yaşlarındaki Suriyeli bir kıza yer temin ettiğini iddia ediyor. Albahsir, Suriyeli kızın ‘önemli malzemelerle’ geldiğini ifade ederek, yanında patlayıcı bulunduğunu kaydediyor.''

Albashir’in ifadesi şu şekilde:

“Bilal yaklaşık bir ay kadar önce Suriye’den 16-17 yaşlarında bir kızın yanında önemli malzemelerle Türkiye’ye geldiğini, bu kıza kalabilecek yer ayarlaması gerektiğini, karşılığında da çok miktarda para alacağını söyleyerek, kalmış olduğumuz atölyeden ayrılıp bir gün sonra (geri) geldi. Kıza kalacak yer ayarladığını, karşılığında 400 ABD doları aldığını söyledi. Suriye’den gönderilen bu kızın da benim gibi böyle bir eylemde kullanılacağını düşünüyorum. Bilal’in Esenyurt ve Esenler’de çok sayıda tanıdığı olduğunu biliyorum"