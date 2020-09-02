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Ağustos ayı ihracat rakamları açıklandı

İhracat, ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,74 azalarak 12 milyar 463 milyon dolar oldu. İthalat yüzde 20.64 artarak 18 milyar 776 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ticaret Bakanlığı, ağustos ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.

İhracat, ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,74 azalarak 12 milyar 463 milyon dolar oldu.

İthalat ise aynı dönemde yüzde 20.64 artarak 18 milyar 776 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret açığı ağustosta 6,3 milyar dolar olarak belirlendi.

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