Ağrı'da kamyonla çarpışan otobüs alev aldı!

Ağrı'da kamyonla çarpışan yolcu otobüsü alev aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında 7 ölü olduğunu bildirdi.

Ağrı'da yolcu otobüsü ile iki kamyonun karıştığı kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 11 kişi yaralandı.

Van'dan Ağrı istikametine giden 34 EG 1164 plakalı Van Yolu firmasına ait yolcu otobüsü ile biri pancar yüklü iki kamyonun Tutak ilçe merkezinde karıştığı kaza meydana geldi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Çarpışmanın etkisiyle alev alan otobüsteki yangını, itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu söndürdü.

21 kişinin olduğu öğrenilen otobüsteki 7 kişi öldü, 2'si ağır 11 kişi yaralandı.

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Tutak Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturmayla ilgili iki cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

Ulaşıma kapatılan Van-Ağrı kara yolunda kaza yapan araçları kaldırma çalışmaları sürüyor.