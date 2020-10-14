AjansHaber.com.tr Gündem Ağrı'da 6 terörist etkisiz hale getirildi

Ağrı'da 6 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Ağrı Doğubayazıt kırsalında, Yıldırım 3 Operasyonu kapsamında 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter adresinden yapılan paylaşımda, "Ağrı Doğubayazıt kırsalında, Yıldırım 3 Operasyonu kapsamında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando ve JÖH birliklerince başlatılan ve devam eden Hava Kuvvetleri destekli operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada ise Yıldırım-3 Şehit Jandarma Er İbrahim Aşıkoğlu Operasyonu kapsamında, Ağrı İl Jandarma Komutanlığı, Muş İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT), 3-13 Ekim 2020 tarihlerinde gerçekleştirdiği hava destekli operasyonlarda Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Ağrı Dağı kırsalında 6 teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.

Son 10 günde 9 terörist etkisiz hale getirildi

Açıklamada, son operasyonlarda, 6 teröristin etkisiz hale getirilmesiyle 3-13 Ekim 2020 tarihlerinde gerçekleştirilen hava destekli operasyonda Doğubayazıt ilçesi Ağrı Dağı kırsalında toplam 9 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilerek "İcra edilen operasyonlarda şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Dokumacı ve Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Yırtıcı’nın kanları yerde kalmamıştır." ifadesine yer verildi:

Açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Operasyonlarda 2 MG-3 makineli tüfek, 1 G1 piyade tüfeği, 1 G3 piyade tüfeği, 1 av tüfeği, 1 kanas keskin nişancı tüfeği, 1 kaleşnikof piyade tüfeği, 1 M1 piyade tüfeği ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Ayrıca Ağrı İl Jandarma Komutanlığı, Muş İl Jandarma Komutanlığı ve MİT'in 06 -13 Ekim 2020 tarihleri arasında yürüttüğü müşterek istihbari çalışmalar neticesinde Ağrı Dağı kırsal alanında faaliyet gösteren 1 terörist ve bu teröriste yardım ve yataklık eden 3 işbirlikçi, Ağrı Diyadin ilçesi Yeniçadır köyü kırsalında yakalanmıştır. Yakalanan 3 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmış olup 1 teröristin sorgusu halen sürmektedir."

Açıklamada, bölgede operasyonlara aralıksız devam edildiği kaydedildi.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
'Teşkilatın, eniştemin numarasını verin' demişti!
"Seferin kutlu, yolun açık olsun"
Hatay'daki yangında soğutma çalışmaları sürüyor
Yangınları PKK üstlenince sessizliğe gömüldüler
Hatay yangınında şoke eden detay!
Yangın çıkaran teröristleri öven kişi gözaltında
PKK'dan bir ay sonra gelen itiraf