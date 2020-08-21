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Ağrı'da 4 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Yıldırım- 3 Operasyonu kapsamında Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının istihbari çalışmaları neticesinde Doğubayazıt kırsalında Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince hava destekli operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, silahlı 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyon devam ediyor.

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