Ağıralioğlu'ndan muhalefete eleştiri, Erdoğan'a tebrik!

Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın ortak adayı olarak açıklanmasının ardından İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu seçim sonuçlarını değerlendirdi.

Yurt dışından yapılan olumsuz algılara rağmen seçimlerin büyük bir demokratik olgunluk içinde geçtiğini vurgulayan Ağıralioğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.

Seçim sonuçlarına dair yazılı bir açıklama paylaşan Ağıralioğlu şu ifadeleri kullandı:

Millet iradesinin ilk aşaması tecelli etti. Vatana, millete hayırlı olsun. Bu ekonomik zorluğa rağmen; Türk Milleti'nin, parlamento çoğunluğunu teslim ettiği Cumhur İttifakı'nı ve ilk turu birincilikle bitiren Sayın Cumhurbaşkanını tebrik ediyorum. İkinci turun, hem demokrasimiz hem de seçimlerimiz ile alakalı yurt dışından olumsuz algı yapanlara karşı, çok ciddi bir imkân ve cevap mahiyetinde olacağına inanıyorum. Yeni tecrübe edeceğimiz bir süreç olması itibarıyla da milletin dertlerinin daha iyi duyulması, milletin önceliklerinin daha iyi görülmesi adına, yanlışlardan ders çıkarmak ve doğruları kuvvetlendirmek imkânını da doğuracaktır. Bu da milletimiz için hayırlıdır.

“Milletimizin kırmızı çizgileri dikkate alınmadı”

Bu şerhlerimizin haklı çıktığı; terör örgütlerine mesafesizliğin, dayatma ve baskıların Türk Milleti nezdinde güvensizliğe, tepkiye sebep olduğu bir seçim sonucu ortaya çıkmıştır. Milletimizin kırmızı çizgilerinin ve hassasiyetlerinin dikkate alınmadığı takdirde neticenin ne olacağını, bilhassa yanlışta ısrarla direten muhalefet partileri de görmüştür ve gereken dersi de çıkarmışlardır diye temenni ediyorum! Bundan sonra, daha çok; bir parti kavgasından ziyade, bir memleket mücadelesi ve milletimizin birikmiş problemlerinin, ekonomik zorluklarının çözüleceği, memleket yükü çekecek bir siyasi iklim lâzımdır. Allah, devletimize ve milletimize zeval vermesin.