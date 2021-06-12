Ağır Ceza hakimi Buket Demirel ölü bulundu

Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi üyesi Buket Demirel, Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Batıkent mahallesindeki evinde sabah saatlerinde ölü bulundu.

Demirel'in cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi

Sabah'tan Dilhan Dumanoğlu'nun haberine göre: Demirel, Hatay Reyhanlı'daki bombalı saldırının Ankara'da görülen duruşmasında ifadeler nedeniyle mahkeme başkanının gözlerinin dolması üzerine, gözyaşlarını eliyle silmesiyle gündeme gelmişti.

NE OLMUŞTU?

Hatay Reyhanlı'da meydana gelen bombalı saldırıya sonucunda 5'i çocuk 52 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin dava güvenlik gerekçesiyle Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmesine karar verilmişti.

Patlamada hayatını kaybeden Yusuf İşgör'ün duruşmaya katılan eşi Canan İşgör, "9 yaşına gelen çocuğum 'benim babamın kefeni niye kanlı' diye hesap soruyor. 2.5 yaşına gelen çocuğum da 'babam nerede' diye bana soruyor" ifadelerini kullanmıştı.

Bu sözler üzerine mahkeme Başkanı Hasan Şatır’ın gözleri dolmuş, Demirel ise Şatır'ın gözyaşlarını eliyle silmişti.