AGİ'nin kaldırılması maaşları nasıl etkileyecek?
2022 itibarıyla çalışma hayatından Asgari Geçim İndirimi (AGİ) uygulaması kaldırıldı. Düzenleme sonrası birçok kişi AGİ'nin kaldırılmasının maaşlara nasıl etki edeceğini merak eder oldu. İşte AGİ düzenlemesi sonrası yaşanabilecek olası senaryolar.
Asgari ücrete yapılan %50'lik zamla birlikte AGİ uygulaması da sona erdi. Birçok çalışan AGİ'nin kaldırılmasının maaşlara nasıl yansıyacağını merak ediyor.
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TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç, "NTV'ye Sorun" programında AGİ ile ilgili merak edilenleri açıkladı.
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Kılıç 'Kaldırılan AGİ çalışanın ücretine yansıtılacak mı?' sorusu üzerine, brüt ücret alanlarla ilgili bir sorun olmadığını, bu gruptakilerin bir kaybı olmayacağını söyledi. Kılıç, burada net ücret alanlarla ilgili kafa karışıklığı olduğunu vurguladı.
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Kılıç'ın konu hakkında yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:
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