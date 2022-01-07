AGİ'nin kaldırılması maaşları nasıl etkileyecek?

Kılıç 'Kaldırılan AGİ çalışanın ücretine yansıtılacak mı?' sorusu üzerine, brüt ücret alanlarla ilgili bir sorun olmadığını, bu gruptakilerin bir kaybı olmayacağını söyledi. Kılıç, burada net ücret alanlarla ilgili kafa karışıklığı olduğunu vurguladı.