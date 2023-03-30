Ağbaba, sigortasız konutlar için teklifi verdi!

Meclis'te düzenlediği basın toplantısıyla kanun tekline ilişkin bilgi veren CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, depremin, AFAD ve Türk Kızılay gibi kurumların, liyakatsizlikle yönetildiğini ortaya koyduğunu savundu.

Ülkeyi yönetenlerin, Japonya'daki gibi harakiri yapmalarını değil, sorumluların istifa etmesini beklediklerini söyleyen Ağbaba, yıkımın en önemli sorumlusu olan yerel yönetimlerin görmezden gelindiğini dile getirdi.

Deprem bölgesindeki kötü yönetimin sorumluluğunun üstlenilmediğini belirten Ağbaba, "Halen su ve çadır sıkıntısı var, yeteri kadar konteyner temin edilememiş; gıda, hijyen ile banyo ve tuvalet sıkıntısı devam ediyor ancak ülkeyi yönetenler bunu izleyerek muhalefet liderlerine laf yetiştirmekle uğraşıyorlar." dedi.

Yıkık, orta ve ağır hasarlı konut sahiplerinin ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldığını anlatan Ağbaba, "Zorunlu Deprem Sigortası yaptırmayanlar ya da sigorta süresi bitenler, sigortadan hasar karşılığı alamayacak. Bu yetmezmiş gibi mevcut kanuna göre afet bölgelerinde uygulanan hak ve istisnaların hiçbirinden faydalanamayacak." diye konuştu.

Ağbaba, depremden etkilenen 11 ilde Zorunlu Deprem Sigortası oranının yüzde 49 olduğuna dikkati çekerek, her iki evden birinin sigortasız olduğunu veya DASK'ın sağladığı olanaktan faydalanamayacağını kaydetti.

Veli Ağbaba, teklifle, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde Zorunlu Deprem Sigortası bulunmayan konutların da kapsama alınmasını amaçladıklarını söyledi.

Deprem bölgesindeki köylerde de yıkım oluştuğuna değinen Ağbaba, "Teklife, köylerde hak kayıplarını önlemek amacıyla mülkiyet konusunda resmi bir belgenin bulunmaması halinde bu kapsamda yer alan yapılar için muhtarlıklardan alınacak ilmühaber ile hak sahibi olunmasına yönelik hüküm koyuldu." bilgisini paylaştı.

Genel hayata etkili afet yaşanan bölgelerde ekonomik faaliyetlerin de olumsuz etkilendiğine dikkati çeken Ağbaba, kanun teklifi ile ticari faaliyetlerin en kısa sürede tesisi için ofis, büro, şirket, dershane, yazıhane, muayenehane, mağaza gibi tüm işyeri sahiplerinin de hak sahipliğine ilişkin mevzuat hükümlerinden yararlanmasını amaçladıklarını ifade etti.