Ağbaba: "EYT yılan hikayesine dönmüş durumda"

CHP Genel Başkan Yardımcısı, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, EYT sorununun, CHP'nin sık sık dile getirmesiyle iktidarın gündemine girdiğini ancak hala TBMM gündemine gelemediğini söyledi.

Bu konuda iktidar yetkililerinin farklı açıklamalarda bulunduğunu belirten Ağbaba, yapılan her açıklamada "muhtemelen" kelimesinin yer aldığını kaydetti.

Ağbaba, "EYT adeta yılan hikayesine dönmüş durumda. İpe un sererek bu işten yırtmaya çalışıyorlar." diye konuştu.

CHP olarak EYT sorununun peşini bırakmayacaklarını kaydeden Ağbaba, bir türlü Meclis'e gelemeyen düzenlemenin, içeriğine de vakıf olmadıklarını ifade etti.

Teklifte eksik primleri olanlar için borçlanma hakkı getirilip getirilmeyeceğini soran Ağbaba, şunları kaydetti:

"İlgili yasaya göre doğum, askerlik şeklinde borçlanarak sigorta başlangıç tarihini geriye dönük işletme hakkı var mı? Bağ-Kurlu esnafımızın 2000 yılı öncesi için borçlanma hakkı var mı? Stajyer ve çıraklar için herhangi bir düzenleme var mı? Bu konuların hepsi belirsizliğini koruyor. Hükümetin açıklamalarına rağmen hala bir adım atılabilmiş değil. CHP olarak yaşanan tüm sorunları ortadan kaldıracak, emeklilik yaşını ülke gerçeklerine uygun seviyeye çekecek düzenlemeleri hayata geçireceğiz."