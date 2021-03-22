Ağaç tesciline giden ekip Selçuklu dönemine ait mezarlar buldu

Kayseri'de 700 yıllık anıt ağacını tescile giden teknik heyet, ağacın gövdesinin içine gömülü mezar taşı buldu. Bölgede yapılan incelemede, çok sayıda Selçuklu mezarı ortaya çıktı.

Kayseri'de TRT Haber'in gündeme getirdiği Anıt ağaç haberinden sonra Erciyes Üniversitesi öğretim üyeleri kara kavak ağacının tesciline gittiklerinde, ağacın gövdesinin içerisinde mezar taşı buldu.

Ok ve yay figürlerinin bulunduğu mezar taşlarını inceleyen ekibin mezarlık içerisinden yaptığı araştırmada, çok sayıda Selçuklu Alperenleri'nin mezarlarına ulaşıldı.

"SELÇUKLULARLA İLGİLİ EN FAZLA İKİNCİ BİLGİ BURADA"

Konuyla ilgili bilgi veren Erciyes Üniversitesi Sanat Tarihi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aslı Sağıroğlu Aslan, tesadüf eseri bulunan mezarların, Ahlat'tan sonra en büyük ve en fazla Selçuklu dönemine ait bilgilerin burada olduğunu ve bu nedenle öneminin çok büyük olduğunu söyledi.

Türkmenlerin Develi kalesine gelmeden önce buraya yerleştiklerini anlatan Aslan, şöyle konuştu:

"Çünkü içinde bulunduğumuz bu eski mezarlık alanı Anadolu Selçuklu ve beylikler dönemine ait 700-800 yıllık mezar taşlarına rastladık. Mezar taşları bir toplumun tapu senedi niteliğini taşır. Varlığını kanıtlayan en önemli belgeleridir.

Ok ve yay motifi bize Selçuklu mezar taşı olduğunu bildiriyor. Özellikle bu ok ve yay işaretleri menhir geleneğinde mezar taşları var burada gömülmeler devam ettiği için zaman zaman yıpranmış mezarlık alanı küçültülmüş ve tahribata uğramış. Tescilli ağacın mezar taşını tesadüf eseri bulduk. Koruma altına alınması gerekir. Selçuklu Alperenleri'nin mezarlarına ulaştık."

MEZARLIKLA İLGİLİ ÇALIŞMA YAPILIYOR

Araştırmacı yazar Nezir Öteğen ise bulunan mezarlıkla ilgili şunları söyledi:

"İç Anadolu'ya doğu ve Akdeniz'den geçiş yolu üzerinde bulunan Çatalhöyük köyünde Selçuklu Alperenleri'nin burada defnedilmiş olması buraya ayrı bir değer katıyor. Bu ağacın gölgesinde yapılan bir araştırma sonrası Selçuklu Alperenleri'ne ait mezar taşları ve mezarlar tespit edildi. Erciyes Üniversitesi sanat tarihi öğretim üyeleri bu konuda çalışıyor."