Afyonkarahisar'da firari hükümlü yakalandı!

İlçe Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında arama bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, "Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık","Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak" ile "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından hakkında 15 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.K'yi adresine düzenlediği operasyonda gözaltına aldı.

Hükümlü, jandarmadaki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.