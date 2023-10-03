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Afyonkarahisar'da FETÖ hükümlüsü yakalandı!

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

fyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ üyesi olma suçundan hakkında 8 yıl 1 ay 15 kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunan T.Ö'yü (52) İtfaiye Mahallesi'nde yakaladı.

Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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