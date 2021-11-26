Afyon'da zincirleme trafik kazası!

Adem Karakolcu (46) idaresindeki 57 AAZ 247 plakalı tır, yoğun sisin etkili olduğu Sarıkavak köyü yakınlarında İsmail Öz'ün (44) kullandığı 11 AAN 449 plakalı tırla çarpıştı.

Arkadan gelen Kamil Usta (33) yönetimindeki 32 PT 040 plakalı Isparta Petrol Turizm firmasına ait yolcu otobüsü, kaza yapan tırlara vurdu.

Aynı yönde seyreden Bilal Altınbaş (45) kontrolündeki 32 AAF 766 plakalı tır da yolcu otobüsüne çarptı.

Yolcu otobüsünün hostesi Selma Tekol (41) olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazada 35 kişi yaralandı. Yaralanan 31 yolcunun ayakta tedavisi yapıldı.

Durumları ağır olan sürücü Usta ile yedek şoför Adnan Başat, yolculardan Serkan Kayaaltı ve tır şoförü Bilal Altınbaş hastanelere kaldırıldı.