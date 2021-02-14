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Afrin'de bombalı terör saldırısı: 1 ölü, 4 yaralı

Suriye’nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Afrin ilçesine bağlı Cinderes beldesinde bombalı araçla düzenlenen terör saldırısında 1 sivil öldü, 4 sivil yaralandı.

Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden arındırılan Cinderes beldesinde araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi.

Terör saldırısında ilk belirlemelere göre 1 sivil öldü, 4 sivil yaralandı.

Yaralılar bölgedeki hastanelere sevk edildi, çevrede maddi zarar meydana geldi.

Saldırıyla ilgili inceleme başlatan güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Cinderes belde merkezi 8 Mart 2018'de Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarılmıştı.

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