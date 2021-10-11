Afrin'de bombalı araçla saldırı: 3 sivil can verdi
Afrin'de terör örgütü PKK/YPG tarafından bombalı araçla saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre 3 sivil hayatını kaybetti, 10 sivil yaralandı.
Suriye'nin Afrin bölgesinde, öğle saatlerinde terör örgütü PKK/YPG tarafından bomba yüklü bir araç infilak ettirildi.
Hatay Valiliği'nin yaptığı yazılı açıklamada, meydana gelen saldırıda 3 sivilin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı aktarıldı.
Yaralıların çevre hastanelere kaldırıldığı öğrenildi.
Terör örgütü PKK/YPG daha önce de Tel Rıfat'ı üs olarak kullanarak Afrin ve civarını hedef alan terör saldırıları düzenlemişti.
Afrin'de bombalı araçla saldırı— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) October 11, 2021
🔹Afrin'de terör örgütü PKK/YPG tarafından bombalı araçla saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre 3 sivil hayatını kaybetti, 10 sivil yaralandı.
🔹Terör örgütü PKK/YPG daha önce de Afrin ve civarını hedef alan terör saldırıları düzenlemişti. pic.twitter.com/qcrr0h3186
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