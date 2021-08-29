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Afganistan'ın başkenti Kabil'de havalimanı yakınında şiddetli patlama meydana geldi

Afganistan'ın başkenti Kabil'de, Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı yakınında şiddetli patlama oldu.

AA muhabirinin, Sağlık Bakanlığından isminin açıklanmasını istemeyen görevliden edindiği bilgiye göre, akşam saatlerinde Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı yakınlarındaki bir yerleşim bölgesine henüz belirlenemeyen yönden roket atıldı.

Patlamanın meydana geldiği ve sivillerin yaşadığı bölgede yaralıların olmasından endişe ediliyor.

Patlamanın detayları henüz netlik kazanmadı.

Tahliye çalışmalarının sürdüğü Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na yakın bölgede 26 Ağustos Perşembe günü iki ayrı patlama meydana gelmişti.

Havalimanındaki terör saldırılarında çok sayıda sivil, Taliban mensubu ve ABD askeri ölmüştü. İntihar saldırısıyla aynı gün, ülkeden ayrılmak üzere olan ABD ordusu havalimanı yakınlarında mühimmat imha işlemleri yapmış ve 4 büyük patlama sesi daha duyulmuştu.

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