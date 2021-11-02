Afganistan'ın başkenti Kabil'de hastaneye bombalı saldırı

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, basına yaptığı açıklamada, Vezir Ekber Han bölgesindeki Serdar Muhammed Davud Han Hastanesine silahlı ve bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi. Saldırının en kısa sürede kontrol altına alındığını ifade eden Mücahid, 5 saldırganın etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Mücahid, 4 sivil ile 3 Taliban mensubunun yaşamını yitirdiği saldırıdan terör örgütü DEAŞ'ı sorumlu tuttu.

Görgü tanıklarının ifadesine göre ise saldırıda 20'den fazla kişi yaşamını yitirirken, 40 kişi de yaralandı.

Görgü tanıkları, saldırıda, 15 Ağustos'ta Kabil Taliban tarafından ele geçirildiğinde cumhurbaşkanlığı sarayını kontrol altına alan Taliban'ın önemli komutanlarından Mevlevi Hamdullah Muhlis ve arkadaşlarının da öldüğünü öne sürdü.

AA muhabirine konuşan Taliban yetkilisi, Vezir Ekber Han bölgesindeki Serdar Muhammed Davud Han Hastanesinde düzenlenen saldırıda can kaybı olduğunu, en az 20 kişinin yaralandığını bildirdi.

İsminin açıklanmasını istemeyen yetkili, hastanenin girişinde patlatılan ilk bombanın ardından silahlı saldırganların hastaneye girdiklerini ve hedef gözetmeksizin ateş açtıklarını aktardı.

Hastanenin önünde infilak ettirilen ilk bombanın ardından, çevrede ikinci bir patlama daha meydana geldi.

Hastanede tedavi görenlerin ambulanslarla diğer hastanelere nakledildiği belirtildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Aynı hastaneye, 2017 yılında da DEAŞ üyelerince düzenlenen saldırıda 30'dan fazla kişi ölmüş ve 50'ye yakın kişi yaralanmıştı.

Türkiye terör saldırılarını kınadı

Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasında, Kabil'deki Serdar Davud Han Askeri Hastanesi girişinde gerçekleştirilen iki bombalı saldırıda ve ardından çıkan silahlı çatışmada çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğinin ve yaralandığının üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Bu insanlık dışı terör eylemini kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınları ile dost ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.