Afganistan'dan Azerbaycan'a Dağlık Karabağ desteği!

Ermenistan'ın sivilleri hedef almasının ardından Azerbaycan'ın başlattığı operasyon devam ediyor.

Bölgede sıcak anlar yaşanırken dünyadan da peş peşe açıklamalarda geliyor.

Afganistan İslam Cumhuriyeti'nden Azerbaycan'a destek



Son açıklama Afganistan İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığından yapıldı.

Bakanlık açıklamasında, Ermenistan ile Azerbaycan arasında Dağlık Karabağ bölgesinde devam eden şiddetli çatışmalardan dolayı endişe duyulduğu ifade edildi.

"Dağlık Karabağ, Azerbaycan'ın bir parçası"

Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan'ın bir parçası olarak tanındığının altı çizilen açıklamada, Afganistan'ın Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtulmasını istediği belirtildi.