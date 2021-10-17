Afganistan'daki son Yahudi Simantov, Türkiye'nin vize vermesiyle İstanbul'a geldi

Alınan bilgiye göre, Afganistan'ın İran sınırındaki Herat vilayetinde doğan ve başkent Kabil'de ikamet eden 62 yaşındaki Simantov, ülkesinden bir süre önce tahliye edilmişti.

Simantov, Türkiye'nin vize vermesi, Dışişleri Bakanlığının girişimleri ve yardımları sonucunda, Pakistan'ın başkenti İslamabad'tan hareket eden tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı'na ulaştı.

İstanbul Aşkenaz Hahamı Mendy Chitrik ile bazı yakınları tarafından karşılanan Simantov, özel araçla buradan ayrıldı.

Simantov'un 90 günlük vizesinin bulunduğu ve bir süre İstanbul'da kalacağı öğrenildi.