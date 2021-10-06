McGroarty, başkent Kabil'de video konferans ile düzenlediği basın toplantısında, ülkedeki insani krizinin "inanılmaz hızla tırmandığına" dikkati çekti. McGroarty, Afganistan'da insanların yiyecek alabilmek için ev eşyalarını, halılarını satmaya başladığını belirterek ülkede yaşanan insani drama dikkat çekti.

McGroarty, Taliban'ın 15 Ağustos'ta ülkede kontrolü ele almasının ardından Afganistan'ın mal varlıklarının dondurulmasının yıkıcı sonuçları olduğunu vurgulayarak, "Afganistan'da ekonomi çökmenin eşiğinde." dedi.

Afganların bankalardan haftada sadece 200 dolara kadar para çekebildiklerini ve maaşlarının ödenemediğini kaydeden McGroarty, "İnsanlar yiyecek alabilmek için ev eşyalarını, halılarını satıyor, her gün yemek yiyemiyorlar ve porsiyonlarını küçültüyorlar." diye konuştu.