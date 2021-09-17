Afganistan'da Çin malı istilası

Halk arasında Bush Pazarı olarak bilinen pazar esnafı, ucuz Çin mallarının işlerini olumsuz etkilediğini belirtti. Asıl ismi Arya olan Kabil pazarının adı, ABD ürünlerinin ağırlıklı olarak satılması nedeniyle süreç içerisinde "Bush Pazarı" olarak adlandırılmıştı. Bush Pazarı şimdi Çin ürünleri ile dolup taşıyor.

Ülkede yaşanan siyasal istikrarsızlık, sınırların kapanması, uluslararası ticaretin durma noktasına gelmesi ülke ekonomisini derin bir krize doğru sürüklüyor. Ekonomik durgunluk ülkenin her noktasında hissedildiği gibi Bush Pazarı'nda da hissediliyor.

Halkın gelirinin azalmasıyla ülkede ucuz ürünlere ihtiyacın artması, Batı ülkelerinden ürün ithal etmenin zorlaşması, Çin’in Afganistan’a sınır olması gibi birçok etken nedeniyle Afganistan Çin mallarının istilasına uğradı. Pazarda Çin ürünlerinin oranının yüzde 80'lere ulaştığı, durumun Afgan esnafını olumsuz etkilediği öğrenildi.