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Afganistan'da akaryakıt istasyonunda yangın: 10 ölü

Afganistan’ın başkenti Kabil'de petrol istasyonunda dün gece çıkan yangında 10 kişi hayatını kaybetti. Yangın sonucu onlarca araç ve tanker de kullanılamaz hale geldi.

Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, Kabil'in kuzeyindeki Shakardara bölgesinde bulunan petrol istasyonunda dün gece çıkan yangının sabah saatlerinde kontrol altına alındığını söyledi.

Yangında 10 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Aryen, 14 kişinin de yaralandığı bilgisini paylaştı.

Onlarca araç ve tanker kullanılamaz hale geldi

Aryen, nedeni henüz belirlenemeyen yangının petrol istasyonunda başlayıp yakıt tankerlerine sıçradığını kaydetti.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Aryen, yangın sonucu onlarca aracın ve tankerin kullanılamaz hale geldiğini aktardı.

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