Afganistan uyruklu 454 düzensiz göçmen daha sınır dışı edildi

Ülke genelinde farklı tarihlerde yakalanan ve göç idaresi müdürlüklerine bağlı geri gönderme merkezlerinde geçici süreyle kalan düzensiz göçmenlerin ülkelerine gönderilmeleri için çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Malatya Geçici Geri Gönderme Merkezi'nden güvenlik önlemleri altında otobüslere bindirilen 454 Afganistanlı, jandarma ve polis eşliğinde havalimanında kontrolden geçirildi.

Düzensiz göçmenler, jandarma ve polis ekiplerinin oluşturduğu güvenlik koridorundan geçerek Afganistan Hava Yollarına ait uçağa alındı.

Uçağın başkent Kabil'e ineceği belirtildi.

Malatya Havalimanı'ndan son 3 günde 5 charter seferiyle 1135 düzensiz göçmen Afganistan'a gönderilmiş oldu.