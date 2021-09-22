Afganistan kız futbol takımına Portekiz'den sığınma hakkı verildi

Pazar günü bir özel uçuşla Portekiz'e gelen futbol takımının 26 oyuncusu ve çocukların da dahil olduğu aileleri, toplam 80 kişi günlerdir kaygılı bir bekleyiş içindelerdi.

Afganistan'da özel kuvvetlerde çalışan ve milli kız futbol takımını kurtarma çabalarına öncülük eden Başkan George W. Bush'un Beyaz Saray yetkilisi Robert McCreary, Portekiz'in kızlara ve ailelerine sığınma hakkı verdiğini açıkladı.

McCreary, "Dünya bu kızlara ve ailelerine yardım etmek için bir araya geldi, bu kızlar gerçekten dünya ve insanlık için bir ışık sembolü" dedi.

Afganistan kadın milli takımının kaptanı Farkhunda Muhtaj ise Kanada'daki evinden son birkaç haftayı kızlarla iletişim kurarak ve onları kurtarmaya yardım etmek için çalışarak geçirdi. Muhtaj, AP'ye verdiği demeçte, "Evlerini terk ettiler ve her şeyi geride bıraktılar" dedi.

Kaynak: AP