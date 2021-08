Afgan sinemacı Karimi'den Türkiye'ye teşekkür

Karimi, Twitter hesabından "Hayatta ve güvendeyim" notuyla yaptığı paylaşımda, Türk hükümetinin (Türk Büyükelçiliğinin), Slovak Film ve TV Akademisinin, Ukrayna hükümetinin ve İran'daki Slovak Büyükelçiliğinin kendisinin Kabil'den çıkmasına yardım ettiğini yazdı.

Karimi, kendisiyle birlikte 11 kişinin daha "kurtarıldığını" belirtti.

#SlovakFilmAndTVAcademy, (Wanda Hyricova),

#Ukrain_Government (President office and Ministry of Foreign Affairs) #Turkish_Government (Turkish Embassy) #EmbassyOfSlovakiaInIran

All together helped me to get out of Kabul,they also saved other 11person.



I am #alive and safe. pic.twitter.com/gtvoRLr7wH