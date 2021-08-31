Afgan çalışanları geride bırakıp, kedi ve köpekleriyle İngiltere'ye dönen eski askere tepki

İngiliz bir milletvekili, "Eğer anneniz yerine köpeğinizi kurtarmak için ambulans gönderilseydi ne yapardınız?" diyerek olaya tepki gösterdi.

Paul Farthing'in bu hareketi hayvanseverler tarafından olumlu karşılanırken, eski İngiliz asker bazı kesimlerin tepkisini çekti.

İngiliz hayvansever Farthing, daha önce yaptığı açıklamalarla ülkesi İngiltere'de ve dünya kamuoyunda dikkatleri üzerine çekmiş "Barınaktaki hayvanları almadan Afganistan'ı terk etmeyeceğim." demişti.

Farthing, İngiltere'de bazı sanatçı, siyasi ve halkın bir kesiminin desteğini de arkasına alarak geçtiğimiz cumartesi akşamı Afganistan'dan İngiltere'ye giden bir uçakla ülkeyi terk etti. Londra'nın Heatrow Havalima'nına inen Farthing yanında yaklaşık 200 kedi ve köpeği de beraberinde getirdi.

Taliban örgütünün Afganistan'daki kontrolü eline geçirmesinin ardından İngiliz ordusu Farthing'e, hayvan barınağında çalışan Afganlar ve aileleriyle birlikte İngiltere'ye dönme hakkı tanımıştı. Ancak Farthing bu hakkını farklı şekilde kullanarak, hayvanları yanına aldı ve Afgan aileleri Afganistan'da bıraktı.

Sosyal medya hesaplarında Farthing'in takipçileri kendisine destek verirken, İngiliz askerin hareketine "Nuhun Gemisi Operasyonu" yakıştırması yapıldı. Ricky Gervais gibi ünlü sanatçılar Farthing'e destek verdi.

İngiliz milletvekili: İngilizlere tercümanlık yapan Afganların aileleri muhtemelen öldürülecek

Ancak İngiliz muhafazakar milletvekili Tom Tugendhat, Farthing'e sert tepki gösterdi. Tugendhat LBC Radyo Kanalı'nda yaptığı konuşmasında yaşananlarla ilgili olarak, "Eğer anneniz yerine köpeğinizi kurtarmak için ambulans gönderilseydi ne yapardınız? 200 köpeği kurtarmak için İngiltere birçok askerini kullandı. Ancak bize (Afganistan'da) tercümanlık yapan kişilerin aileleri muhtemelen öldürülecek." ifadelerini kullandı.

İngiliz ordusu 15 bin kişiyi Afganistan dışına çıkardı

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace da olayı eleştirerek, "ordunun ilk görevinin insanları kurtarma olması gerektiğini" söyledi. Wallace, "İngiliz komutanlar bu olaya çok fazla zaman ayırmak zorunda kaldı ve (hayvanları) kurtarma operasyonunda İngiliz askerlere kötü muamele yapıldı." diye konuştu.

Taliban'ın Afganistan'daki ilerleyişi sonrası İngiltere bugüne kadar 15 bini aşkın İngiliz ve Afganistan vatandaşını, yaptığı kurtarma operasyonlarıyla İngiltere'ye getirdi.

İngiliz hayvansever Paul Farthing'in kurtarma operasyonlarına devam edeceği ve kurduğu Nowzad Vakfı bünyesinde belgeleri tamamlanmış Afganların İngiltere'ye sevkiyatı için çalışacağı ifade ediliyor. Afganistan'daki hayvan barınağında çalışan Afganların aileleriyle birlikte toplamda 68 kişi olduğu belirtildi.