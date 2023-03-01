Afet Fonu için çalışmalar başladı!

AK Parti’nin TBMM Grup Toplantısı’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın deprem yaşanan yerlerin yeniden ayağa kaldırılması için kurulacağını söylediği Afet Yeniden İmar Fonu için hükümet harekete geçti.

O açıklamanın ardından fonun kurulması için çalışmaların başladığı öğrenilirken, düzenleme ile afet sonucu zarar gören alanlarda yapılacak çalışmalara kaynak sağlanmasının hedeflendiği ifade edildi.

AK Parti kurmaylarından alınan bilgiye göre 11 maddelik yasal düzenlemenin önümüzdeki hafta TBMM’ye sunulacağı bildirildi. Düzenleme ile doğal afetlerden dolayı zarar gören ve afet bölgesi ilan edilen alanlarda imar, alt yapı ve üst yapı çalışmaları için gerekli kaynak sağlanması amaçlanıyor. Kurulacak fonun yapılacak tüm imar çalışmalarına hızlıca katkı sağlaması planlanıyor.

Afet Yeniden İmar Fonu’nu kaynağı ise bütçe ve bağışlardan oluşacak. Düzenlemeyi ile fonun yönetimiinde ise Hazine ve Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlıkları yetkilileri birlikte hazırlayacak.

Kanun teklifine ilişkin bilgi veren AK Parti yetkilileri, hemen hazırlanması halinde hafta başında TBMM’ye sunulması ve Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda haftaya görüşülmeye başlanmasının planlandığını ifade ettiler.