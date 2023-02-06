Afet bölgesinde son durum | Ajans Haber olay yerinde!

Türkiye, Kahramanmaraş'ta gerçekleşen üst üste iki büyük depremle sallandı. Şu ana kadar hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 912 olarak açıklandı.

Ajans Haber, afet bölgesinde yaşananları takip ediyor.

Depremin ardından bölgede çok sayıda göçük meydana geldi. Yetkililer, enkaz altında kalan vatandaşlara ulaşmak için yoğun çaba sarf ediyor.

Yoğun kış koşullarının etkili olduğu bölgede, evleri hasar gören vatandaşlar akrabalarının yanına yola çıkıyor.

Deprem nedeniyle göçüklerin meydana geldiği Gaziantep-Osmaniye karayolunda, Hurşi Dağı kesiminden depremin etkisiyle kopan tonlarca ağırlığındaki kayalar yola savuldu.