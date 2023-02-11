Afet bölgesinde hangi ilde neye ihtiyaç duyuluyor?
Depremin vurduğu 10 ilimizde, en çok hangi temel ihtiyaç ürünlerine gereksinim duyuluyor. Adba Analytics'in 10 ili ve ilçelerini kapsayan araştırması, hangi bölgenin neye ihtiyaç duyduğu konusunda yardım faaliyetlerine ışık oldu.
Adba Analytics, afet bölgelerine yapılacak yardım çalışmalarına ışık tutacak bir analiz hazırladı.
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İşte, depremden etkilenen 10 ilimizin en çok gereksinim duyduğu temel ihtiyaç maddeleri:
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Kahramanmaraş için çadır, yemek, battaniye ve bebek bezi,
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Hatay için Adıyaman ve Malatya için çadır, yemek, battaniye, su,
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