Afet bölgesinde eğitim yeniden başlıyor! Bakan Özer il il açıkladı!

Milli Eğitim Bakanı Özer, Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'da eğitim öğretime verilen aranın 27 Mart'a kadar uzatıldığını bildirdi.

Gaziantep ve Osmaniye'de eğitim ne zaman başlıyor?

Özer, Gaziantep ve Osmaniye'de eğitim öğretime 1 Mart'a kadar verilen arayı 13 Mart'a kadar uzattıklarını bildirdi.

Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da eğitim ne zaman başlıyor?

Özer: "Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da merkez ve tüm ilçelerde 1 Mart itibarıyla eğitim ve öğretime başlıyoruz."

Özer: "(Deprem nedeniyle eğitime ara verilen illerde) Sağlam raporu olmayan hiçbir binada eğitim öğretimi başlatmayacağız."

(Detaylar geliyor)