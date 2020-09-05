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Afet bölgesi için AFAD'dan önemli uyarı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Twitter hesabından uyarılarda bulundu.

AFAD'ın açıklaması şöyle:

"Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü'nden alınan uyarıya göre; bugün öğle saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz kıyılarında görülecek olan kuvvetli (30-60 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların #Giresun'un doğu ilçelerinde etkili olması beklenmektedir.

Yaşanabilecek her türlü olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması, ayrıca selden etkilenmiş ve etkilenmesi muhtemel bölgelerdeki yolların kullanılmaması önem arz etmektedir."

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