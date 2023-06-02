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AFAD'dan Eskişehir'de meydana gelen sele ilişkin açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde meydana gelen sel ve su baskınlarında an itibarıyla can kaybı olmadığı bilgisinin alındığını bildirdi.

Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Seyitgazi ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle sel ve su baskınlarının yaşandığı belirtildi.

Bölgeye ekiplerin sevk edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bölgeye Eskişehir, Sakarya ve Afyonkarahisar İl AFAD ekiplerimiz ile itfaiye, Jandarma, DSİ ve Eskişehir Büyükşehir Belediye ekipleri sevk edilmiştir. Aşırı yağışlar sonucu iki metruk binanın yıkıldığı bilgisi alınmıştır. An itibarıyla can kaybı olmadığı bilgisi alınmıştır. Ekiplerimizin müdahale çalışması aralıksız devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

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