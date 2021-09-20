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AFAD'dan 7 il için sel uyarısı

AFAD, kuvvetli yağış beklenen Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Bolu ve Karabük'te yaşayan vatandaşları sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın ile Kastamonu’nun kıyı, Bolu ve Karabük’ün kuzey ilçelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji sarı uyarı verdi

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sosyal medya hesabından, kuvvetli yağış beklenen illerde yaşayan vatandaşlara, sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olma uyarısında bulunuldu.

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