AjansHaber.com.tr Gündem AFAD'dan 5 il için kuvvetli yağış uyarısı

AFAD'dan 5 il için kuvvetli yağış uyarısı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Şanlıurfa, Mardin, Gaziantep, Kilis ve Kahramanmaraş çevrelerinde yağışların yarına kadar etkili olacağını bildirdi.

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, dün ve bugün Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgeleri için SMS ve sosyal medya aracılığıyla iletilen "turuncu yağış" uyarısının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, yağışların Şanlıurfa, Mardin, Gaziantep, Kilis ve Kahramanmaraş çevrelerinde yarına kadar çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiği kaydedildi.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Togg'un fiyatı belli oldu!
Eşini yaraladı, kayınvalidesini öldürdü!
31 yıl sonra Bakan düzeyinde görüşme başladı!
Yeni evli çift otel odasında ölü bulundu!
Motorine indirim geliyor!
YSK Başkanı Yener, adaylık ücretlerini açıkladı
Yunanistan'dan insanlık ayıbı: 4 cesede ulaşıldı!