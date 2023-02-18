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AFAD: Verilere göre bölgedeki sarsıntılar sürüyor!

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki yıkıcı depremin ardından bölgede birçok sarsıntı yaşanmaya devam ediyor. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre saat 20.32'de Denizli'de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, Adıyaman 19.14'te 4.3'le sallandı.

Büyük Kahramanmaraş depremlerinin ardından Türkiye yaralarını sarmaya çalışırken, bölgede birçok sarsıntı yaşanmaya devam ediyor.

AFAD'dan yapılan  açıklamaya göre son 2 saatte Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Denizli, Malatya ve Çorum'da toplamda 8 deprem meydana geldi.

Saat 20.32'de Denizli'de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, Adıyaman 19.14'te 4.3'le sallandı.

Kahramanmaraş ise yarım saat aralıkla 3.9 ve 3.8 büyüklüğünde iki deprem yaşadı. Çorum'da da 3.7 ve 3.6 büyüklüğünde iki ayrı deprem meydana geldi.

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