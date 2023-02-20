AFAD uyardı: Deniz seviyesi yükselebilir!

AFAD, Hatay'da meydana gelen depremlerin ardından ilgili ekiplerin teyakkuz halinde olup gelen ihbarlara hızla müdahale edildiğini bildirdi.

Saha tarama çalışmalarının devam ettiğini aktaran AFAD yetkilileri, Hatay'daki depremlerin deniz seviyesinde 50 santimetreye kadar yükselme riski yarattığını ve bu riske karşı tedbir amacıyla sahil şeridinden uzak durulması gerektiğini aktardı.