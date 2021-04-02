AFAD tarafından 5 milyondan fazla kişiye eğitim verildi

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, toplumda afet farkındalığının geliştirilmesi, afet risk azaltma ve önlem alma konusunda davranış değişikliği oluşturulması amacıyla 2021 yılının Türkiye Afet Eğitim Yılı ilan edildiği anımsatıldı.

Afet eğitimlerinin, dünyada risk azaltma çalışmalarını ve zarar azaltma gayretlerini stratejik bir bileşeni olarak değerlendirildiği belirtilen açıklamada, "Toplumda risk azaltma ve önlem alma konusunda davranış değişikliği oluşturmayı amaçlayan Türkiye Afet Eğitim Yılı ile 2021'de 51 milyon kişiye ulaşılması hedefleniyor. Afet Eğitim Yılı kapsamında yürütülen çalışmalar, illerde vali ve ilçelerde kaymakamlarımızın koordinasyonunda, kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları, sendikalar, sivil toplum kuruluşları, özel sektör kuruluşları ve üniversitelerle iş birliği içerisinde yürütülüyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, bu yılın başından bugüne kadar 5 milyon 9 bin 628 vatandaşa Afet Farkındalık Eğitimi, 7 bin 57 personele ise Afet Farkındalık Eğitmen Eğitimi ve 23 bin 73 kişiye KBRN Şüpheli Posta eğitimi verildiği bildirildi.

81 ilin valisi ve 1127 mülki idare amirine eğitim verildi

Sosyal medyada afet konulu eğitim içerikli videoların izlenme sayısının 3,5 milyona yaklaştığı belirtilen açıklamada, 81 ilin valisi ve 1127 mülki idare amirine, mobil simülasyon tırları aracılığıyla şu ana kadar Sakarya, Hatay, İstanbul, Kocaeli, Mersin, Tekirdağ, Yalova, İzmir, Bursa, Gaziantep, Muğla, Bolu ve Kahramanmaraş'ta 54 bin 116 kişiye Afet Farkındalık Eğitimi verildiği kaydedildi.

İllerde başlayan muhtar eğitimi kapsamında şimdiye kadar 27 bin 709 muhtar ve 31 bin 886 azaya eğitim verildiği, "afad.gov.tr" ve "hazirol.gov.tr" adreslerinde de eğitim içerikli videolar, deprem sonrası ilk 6 saati anlatan kamu spotları, afiş ve broşürler yayımlanarak, eğitimlerin katılımcıların istifadesine sunulduğu belirtildi.

2021 yılı Afet Eğitim Yılı kapsamında, kamu kurum ve kuruluşlar, STK'lar, dernekler, vakıflar ve özel sektör ile iş birliği protokollerinin imzalanmaya devam ettiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bugüne kadar 14 bakanlığımız ile 66 ilimizde 161 üniversitenin yanı sıra Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye İzcilik Federasyonu, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu, BOTAŞ, Türkiye Belediyeler Birliği, Türk Eczacıları Birliği, Aselsan, Havelsan, Halkbank ve Hayrat İnsani Yardım Derneği ile Afet Farkındalık İş Birliği Protokolü imzalandı. 11, 12, 25 Mart ve 1 Nisan'da da TESK, Memur-Sen, Kamu-Sen, Türk-İş, Hak-İş, TOBB, TZOB, TİSK ve KESK ile protokoller imzalandı. 2021 Afet Eğitim Yılı çalışmalarının izleme ve değerlendirmesini yapmak üzere AFAD Başkanı, Kızılay Genel Başkanı, Milli Eğitim Bakanlığından genel müdür seviyesinde temsilci ve 4 akademisyenden oluşan Afet Eğitimi Danışma Kurulu oluşturuldu."