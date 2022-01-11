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AFAD, Kıbrıs açıklarındaki 6,4'lük depremin sesini paylaştı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.07'de Akdeniz'de, Kıbrıs Adası'nın güney batısı açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, Kıbrıs Adası başta olmak üzere Antalya, Mersin, Hatay, Adana, Isparta, Burdur ve Konya'da da hissedildi.

AFAD Antalya Elmalı istasyonu Kıbrıs'ın batısında meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremin sesini kaydetti.

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