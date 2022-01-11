AFAD, Kıbrıs açıklarındaki 6,4'lük depremin sesini paylaştı

Deprem, Kıbrıs Adası başta olmak üzere Antalya, Mersin, Hatay, Adana, Isparta, Burdur ve Konya'da da hissedildi.

AFAD Antalya Elmalı istasyonu Kıbrıs'ın batısında meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremin sesini kaydetti.