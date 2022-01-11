AFAD, Kıbrıs açıklarındaki 6,4'lük depremin sesini paylaştı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.07'de Akdeniz'de, Kıbrıs Adası'nın güney batısı açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, Kıbrıs Adası başta olmak üzere Antalya, Mersin, Hatay, Adana, Isparta, Burdur ve Konya'da da hissedildi.
AFAD Antalya Elmalı istasyonu Kıbrıs'ın batısında meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremin sesini kaydetti.
📢 DEPREMİN SESİ— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 11, 2022
11 Ocak'ta sabaha karşı Akdeniz'de (Kıbrıs'ın batısı) meydana gelen Mw 6.4 büyüklüğündeki depremin @IRIS_EPO tarafından AFAD Antalya Elmalı istasyonunda kaydedilmiş sesi
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