AFAD Başkanı Güllüoğlu: Kalacak yeri olmayan vatandaşlarımız barınma alanlarındaki çadırlara yerleşebilir

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sarsıntılardan korktuğu için evine giremeyen ya da evi hasarlı/yıkılmış olan, kalacak yeri olmayan bütün vatandaşlarımız kurmuş olduğumuz çadır alanlarındaki çadırlara yerleşebilirler." ifadesini kullandı.

Sarsıntılardan korktuğu için evine giremeyen ya da evi hasarlı/yıkılmış olan, kalacak yeri olmayan bütün vatandaşlarımız kurmuş olduğumuz çadır alanlarındaki çadırlara yerleşebilirler. Binlerce kişilik kapasiteyle yurtlar, spor merkezleri ve gençlik merkezleri de hazır. — Mehmet Güllüoğlu محمد 🗺 (@mgulluoglu) November 2, 2020

İzmir'deki binlerce kişilik kapasiteyle yurtlar, spor merkezleri ve gençlik merkezlerinin de hazır olduğunu kaydeden Güllüoğlu, "Barınma imkanlarıyla alakalı başka tweetlere itibar etmeyin." uyarısında bulundu.