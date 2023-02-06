AFAD Acil durum numaraları!
112 acil hattına mobil ve sabit hatlardan ücretsiz bağlanılıyor ve acil çağrı merkezlerini arayanların konumu otomatik belirleniyor. AFAD afet bölgesi acil durum telefon numarası listesi şu şekilde;
112 acil hattına mobil ve sabit hatlardan ücretsiz bağlanılıyor ve acil çağrı merkezlerini arayanların konumu otomatik belirleniyor.
Afet bölgesine ilişkin AFAD numaraları şu şekilde;
AFAD Diyarbakır: 0412 326 11 65
AFAD Hatay: 0326 112 00 00
AFAD Kahramanmaraş: 0344 221 49 91
AFAD Gaziantep: 0342 428 11 18
AFAD Adana: 0322 227 28 54
AFAD Adıyaman: 0416 216 12 31
AFAD Şanlıurfa: 0414 313 72 90
AFAD Malatya: 0422 212 84 32
AFAD Mardin: 0482 212 37 40
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