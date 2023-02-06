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AFAD Acil durum numaraları!

112 acil hattına mobil ve sabit hatlardan ücretsiz bağlanılıyor ve acil çağrı merkezlerini arayanların konumu otomatik belirleniyor. AFAD afet bölgesi acil durum telefon numarası listesi şu şekilde;

112 acil hattına mobil ve sabit hatlardan ücretsiz bağlanılıyor ve acil çağrı merkezlerini arayanların konumu otomatik belirleniyor.

Afet bölgesine ilişkin AFAD numaraları şu şekilde;

AFAD Diyarbakır: 0412 326 11 65

AFAD Hatay: 0326 112 00 00

AFAD Kahramanmaraş: 0344 221 49 91

AFAD Gaziantep: 0342 428 11 18

AFAD Adana: 0322 227 28 54

AFAD Adıyaman: 0416 216 12 31

AFAD Şanlıurfa: 0414 313 72 90

AFAD Malatya: 0422 212 84 32

AFAD Mardin: 0482 212 37 40

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